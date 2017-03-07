東廠化危機台灣民主正在衰竭中

2016年5月20日，民進黨取代國民黨成了新的執政黨，許多國家的觀察者，都對台灣的第三次政黨輪替，感動開心。但國際社會不知道的是，這個標榜民主進步的政黨，在執政後，正在快速地扼殺台灣好不容易建立的民主與法治。

新政府正在研擬的「國家保防工作法」，就遭台灣媒體批評，是在開歷史倒車。有如明朝的「東廠」。

媒體揭露，在該法案中，不但要在軍隊、行政機關，設置保防工作人員，直接進行監控，被質疑要對政府人員進行思想控制，更糟糕的是，竟然還擴及民間，要對「重要社會團體企業」如高科技公司也要設置保防處，以「有效防止為敵人發展組織，進行滲透破壞」，保防人員還有臨檢權，對可疑對象可到家查訪、通知到場詢問、查驗身分、帶往指定處所行政調查。

此法若過，則不啻是歐威爾在《1984》小說中老大哥的台灣版。等於是宣告台灣民主的死亡。而新政府上台後類似傷害台灣民主的事還不只這樁。

前總統馬英九在卸任後，向民進黨政府申請訪問香港，出席由國際自由派媒體共同成立的《亞洲出版業協會》，竟遭蔡英文政府否決，禁止其出訪，創下民主國家後任元首禁止前任元首出訪的例子。

台灣過去相當自豪的就是擁有一套中立的文官體制，這些文官不隨政黨進退，以確保政策的延續與穩定，但民進黨上台後，卻將原來需要經過國家考試、一步一步慢慢升遷的三級機關首長，改成政治任命，將效忠國家的中立文官，變成效忠政黨的政治人物。

凡此種種，都顯示，在新政府上台不到一年的時間，台灣過去的民主，正快速地變質，甚至遭到扼殺。民進黨正在創造新威權，這一點需要國際民主社會，共同關心。