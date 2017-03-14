1981年美國《財富雜誌》（Fortune）在一篇分析中。把台灣、香港、新加坡、韓國稱為亞洲四小龍，這是四小龍的由來。

而1976年華爾街日報高度讚揚包括台灣在內，遠東九個國家的經濟表現。該報並統計，1969年到1974年中華民國全國生產毛額成長143%，居全球之冠，高過成長72％、排行第二名的新加坡幾乎一倍。「小龍之首」，台灣當之無愧。

然而，近二十年來，台灣從領頭的小龍，變成跑轉輪的小黃金鼠，看起來很賣力，卻在原地踏步。到底出了什麼問題？

最大的問題之一，就是整個台灣內耗在「統獨」之中。

然而，統獨在台灣真的是絕對的「對立」嗎？其實未必，排除在武力下的統獨實踐，統獨至少有三個「公約數」。

第一，統一和獨立，都不會在現在、甚至可預見的短期發生。所以何必在現在吵成一團？

第二，要追求統一，除了大陸要願意外，得要台灣人民同意；反過來?，要追求獨立，除了台灣人民自決外，也要大陸人民同意，不管統獨，大陸和台灣任何一方不同意，就會衍生戰爭。因此，和平統一和和平獨立，其第二個公約數，就是合意，雙方都得願意。

第三，那什麼時候雙方會「合意」呢？只有在兩岸的政治體制都足夠成熟時，才有可能產生對「從統到獨」各種可能性的包容。

當然，這可能會是「很久以後」，但只要確立這三個公約數後，也就同時建立了當下台灣當為的行動指南，那就是在台灣內部放下對立，在兩岸之間放棄敵視，以兩岸一家親的友好，一起合作、努力共創雙贏的和平繁榮，讓彼此的體制，向著更完備、更成熟的方向邁進。

當大家有這樣的智慧遠見，台灣的小龍時代，才有再臨的時候。